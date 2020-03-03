Школьница из Уфы оказалась в больнице после алко-вечеринки

3 Март 2020 2020-03-03T13:15:55+03:00

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Восьмиклассница из Уфы оказалась в больнице после вечеринки в друзьями.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», все произошло в конце прошлой недели. Девочка и несколько ее приятелей собрались в квартире по улице Кирова в Уфе дабы весело провести время. Однако вдруг все пошло не по плану – восьмикласснице потребовалась срочная помощь медиков. С токсическим отравлением алкоголем девочку срочно увезли в одну из городских больниц.

По всей видимости, после инцидента школьницу и ее родителей ждала долгая и неприятная беседа с полицейскими из отдела по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU