2020-03-03T12:11:19+03:00
Происшествия

В Башкирии молодой отец покончил с собой после ссоры с женой

После очередной перепалки супруги решили подать на развод
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: ProUfu.ru, соцсетиФото: ProUfu.ru, соцсети
Изменить размер текста:

На днях житель Стерлитамака свел счеты с жизнью после ссоры с супругой. 44-летний мужчина покончил с собой после разговора о разводе, сообщает издание ProUfu.ru со ссылкой на собственный источник. Пара воспитывала трехлетнюю дочку, которая теперь осталась без отца.

По словам собеседника издания, супруги довольно часто ссорились между собой. Последняя перепалка переросла в серьезный конфликт, в ходе которого пара решила развестись. В тот злополучный день женщина ушла на время из дома, оставив мужчину одного. Якобы он попросил у нее 400 рублей, но получил отказ. Вернувшись домой, молодая мама нашла его бездыханное тело, пишет ProUfu.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии из-за коронавируса закупят в резерв 100 тысяч защитных масок
Школьница из Уфы оказалась в больнице после алко-вечеринки
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
В Уфе начали разбор завалов рухнувшего долгостроя в Инорсе
В Башкирии молодой отец покончил с собой после ссоры с женой
В Уфе сирота, живущая с двухлетним ребенком в бане, встала на колени перед Белым домом
Уфимскую улицу затопило рекой фекалий
Звезду башкирской эстрады Фидана Гафарова экстренно доставили в больницу
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра — 1000
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
В Башкирии индустриальные парки на десять лет освободили от налога на имущество
В Башкирии на посевные работы потратят более 13,5 млрд рублей
Мэр Уфы пригрозил чиновникам увольнением из-за свалки в центре города
Стало известно, на каких улицах Уфы запретят парковку
В Башкирии прохожий помог спасти провалившегося в колодец мужчину
Два человека пострадали в тройном ДТП в Уфе
В Башкирии станции скорой помощи оштрафовали на 3,7 млн рублей
В Уфе обрушились перекрытия в строящемся здании
Радик Юльякшин откровенно рассказал о будущей жене
Жителя Башкирии, убившего блогершу и спрятавшего тело в чемодан, осудили в Москве
В Уфе монтажника завалило землей в траншее
Под Уфой 96-летний ветеран получил новую квартиру
На ремонт дворов в Уфе направят 600 млн рублей
Всемирно известная певица отменила долгожданный концерт в Уфе
Отец-одиночка из Башкирии попал на «Прямой эфир» Андрея Малахова