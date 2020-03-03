Волонтеры помогли уфимке, сбежавшей с маленьким сыном от мужа-тирана

3 Март 2020 2020-03-03T18:56:01+03:00

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Хорошие новости пришли от волонтеров уфимского благотворительного фонда, которые помогали уфимке, сбежавшей с маленьким сыном от мужа-тирана. Напомним, что женщина долго терпела оскорбления, неуважение и пьянство супруга, но когда тот стал распускать руки, а ребенок плакать от страха при виде отца, молодая мать с сыном ушли из дома, оставшись на улице без денег и вещей.

На первое время уфимку приютила подруга, а после волонтеры собрали деньги и сняли для матери с ребенком однокомнатную квартиру. Сейчас женщина надеется поскорее устроиться на работу, отдать ребенка в детский сад и жить спокойно, не боясь скандалов и рукоприкладства от бывшего мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU