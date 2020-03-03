2020-03-03T11:32:05+03:00
Общество

В Уфе сирота, живущая с двухлетним ребенком в бане, встала на колени перед Белым домом

Молодая мама в отчаянии просит предоставить положенную ей квартиру [видео]
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 2 марта, жительница Уфы Наталья Зырянова вновь обратилась к властям с просьбой помочь в получении положенной ей по закону квартиры. После развода с мужем она вынуждена жить с двухлетним ребенком в бане у своих знакомых, хотя как сирота имеет право на жилье от государства.

Вчера она решилась пойти на крайние меры. Наталья пришла к башкирскому Белому дому и встала на колени. Молодая мама обратилась к главе Башкирии: «Прошу Хабирова исполнить решение Верховного суда».

-- Я решила встать на колени перед этим зданием, где работает Радий Фаритович и другие высокие руководители и попросить их помочь мне добиться квартиры. Несмотря на наличие судебного решения, администрация Демского района отказывается мне помочь, - рассказала Наталья Зырянова корреспондентам издания «Медиакорсеть».

В Уфе сирота просит положенную ей квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии из-за коронавируса закупят в резерв 100 тысяч защитных масок
Школьница из Уфы оказалась в больнице после алко-вечеринки
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
В Уфе начали разбор завалов рухнувшего долгостроя в Инорсе
В Башкирии молодой отец покончил с собой после ссоры с женой
В Уфе сирота, живущая с двухлетним ребенком в бане, встала на колени перед Белым домом
Уфимскую улицу затопило рекой фекалий
Звезду башкирской эстрады Фидана Гафарова экстренно доставили в больницу
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра — 1000
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
В Башкирии индустриальные парки на десять лет освободили от налога на имущество
В Башкирии на посевные работы потратят более 13,5 млрд рублей
Мэр Уфы пригрозил чиновникам увольнением из-за свалки в центре города
Стало известно, на каких улицах Уфы запретят парковку
В Башкирии прохожий помог спасти провалившегося в колодец мужчину
Два человека пострадали в тройном ДТП в Уфе
В Башкирии станции скорой помощи оштрафовали на 3,7 млн рублей
В Уфе обрушились перекрытия в строящемся здании
Радик Юльякшин откровенно рассказал о будущей жене
Жителя Башкирии, убившего блогершу и спрятавшего тело в чемодан, осудили в Москве
В Уфе монтажника завалило землей в траншее
Под Уфой 96-летний ветеран получил новую квартиру
На ремонт дворов в Уфе направят 600 млн рублей
Всемирно известная певица отменила долгожданный концерт в Уфе
Отец-одиночка из Башкирии попал на «Прямой эфир» Андрея Малахова