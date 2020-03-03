В Уфе сирота, живущая с двухлетним ребенком в бане, встала на колени перед Белым домом

3 Март 2020 2020-03-03T11:32:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший понедельник, 2 марта, жительница Уфы Наталья Зырянова вновь обратилась к властям с просьбой помочь в получении положенной ей по закону квартиры. После развода с мужем она вынуждена жить с двухлетним ребенком в бане у своих знакомых, хотя как сирота имеет право на жилье от государства.

Вчера она решилась пойти на крайние меры. Наталья пришла к башкирскому Белому дому и встала на колени. Молодая мама обратилась к главе Башкирии: «Прошу Хабирова исполнить решение Верховного суда».

-- Я решила встать на колени перед этим зданием, где работает Радий Фаритович и другие высокие руководители и попросить их помочь мне добиться квартиры. Несмотря на наличие судебного решения, администрация Демского района отказывается мне помочь, - рассказала Наталья Зырянова корреспондентам издания «Медиакорсеть».

В Уфе сирота просит положенную ей квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU