2020-03-03T10:23:33+03:00
Общество

Уфимскую улицу затопило рекой фекалий

Инцидент засняли на видео
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Оживленную улицу в историческом центре Уфы затопило фекалиями из канализации.

Первыми о случившемся узнали автомобилисты, которые вечером 2 марта выложили видео с места происшествия в соцсети. Также очевидцы рассказали о жутком запахе, которые распространялся по округе.

По уточненной информации, инцидент на пересечении улиц Пугачева и Арамавирской произошел из-за засора в городском коллекторе. В уфимской мэрии рассказали ИА «Башинформ», что неполадки устроили 22.30 часам. Полностью все последствия коммунальной аварии ликвидировали уже к полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимскую улицу затопило рекой фекалий
Звезду башкирской эстрады Фидана Гафарова экстренно доставили в больницу
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра — 1000
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
В Башкирии индустриальные парки на десять лет освободили от налога на имущество
В Башкирии на посевные работы потратят более 13,5 млрд рублей
Мэр Уфы пригрозил чиновникам увольнением из-за свалки в центре города
Стало известно, на каких улицах Уфы запретят парковку
В Башкирии прохожий помог спасти провалившегося в колодец мужчину
Два человека пострадали в тройном ДТП в Уфе
В Башкирии станции скорой помощи оштрафовали на 3,7 млн рублей
В Уфе обрушились перекрытия в строящемся здании
Радик Юльякшин откровенно рассказал о будущей жене
Жителя Башкирии, убившего блогершу и спрятавшего тело в чемодан, осудили в Москве
В Уфе монтажника завалило землей в траншее
Под Уфой 96-летний ветеран получил новую квартиру
На ремонт дворов в Уфе направят 600 млн рублей
Всемирно известная певица отменила долгожданный концерт в Уфе
Отец-одиночка из Башкирии попал на «Прямой эфир» Андрея Малахова