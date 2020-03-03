Уфимскую улицу затопило рекой фекалий

3 Март 2020 2020-03-03T10:23:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Оживленную улицу в историческом центре Уфы затопило фекалиями из канализации.

Первыми о случившемся узнали автомобилисты, которые вечером 2 марта выложили видео с места происшествия в соцсети. Также очевидцы рассказали о жутком запахе, которые распространялся по округе.

По уточненной информации, инцидент на пересечении улиц Пугачева и Арамавирской произошел из-за засора в городском коллекторе. В уфимской мэрии рассказали ИА «Башинформ», что неполадки устроили 22.30 часам. Полностью все последствия коммунальной аварии ликвидировали уже к полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU