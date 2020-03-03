В Башкирии индустриальные парки на десять лет освободили от налога на имущество
Накануне депутаты Госсобрания-Крулутая приняли региональный закон, согласно которому управляющие компании и резиденты индустриальных парков и технопарков освобождаются от налога на имущество. Льготный режим будет действовать десять лет.
- Льгота распространяется на имущество, которое находится в границах индустриального парка и используется непосредственно для производственной деятельности, - пояснил спикер башкирского парламента Константин Толкачев.
В Курултае отмечают, что из-за этого региональная казна недосчитается 22 млн рублей налогов, но такая мера поддержки позволит создать дополнительные рабочие места.
- Мы рассчитываем на увеличение количества рабочих мест и рост производства, что принесет дополнительные поступления НДФЛ и налога на прибыль в объеме не менее 200 млн рублей, - подчеркнул председатель Госсобрания-Курултая.
ИСТОЧНИК KP.RU