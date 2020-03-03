2020-03-03T08:47:57+03:00
Экономика

В Башкирии на посевные работы потратят более 13,5 млрд рублей

Аграрии республики также увеличат посевные площади
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В минувший понедельник, 3 марта, во время оперативного совещания в башкирском правительстве министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов заявил, что в этом году в республике будут увеличены посевные площади. Он подчеркнул, что общая посевная площадь составит 3 млн га, что на 4,5% больше, чем в прошлом году.

В своем докладе Ильшат Фазрахманов отметил, что в 2020 году на весенне-полевые сельскохозяйственные работы потратят в общей сложности 13,5 млрд рублей. Для сравнения: в прошлом году эта сумма была на 870 млн рублей меньше.

Что касается конкретных культур, то в предстоящую посевную кампанию в регионе под яровые отведут 2 млн га, а под корма выделят 770 тысяч га. Кроме того в этом году на 30% увеличат посевную площадь для овощебахчевых и озимых культур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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