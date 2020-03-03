Мэр Уфы пригрозил чиновникам увольнением из-за свалки в центре города

3 Март 2020 2020-03-03T08:24:52+03:00

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Сегодня, 3 марта, во время очередного оперативного совещания в уфимской мэрии Ульфат Мустафин пригрозил чиновникам увольнениями из-за неубранного мусора в центре города. Накануне в социальных сетях появилось фото с Центрального рынка, где таксисты устроили стихийную свалку.

Градоначальник остался недоволен тем, что стихийная парковка таксистов около супермаркета «Перекресток» превратилась в настоящую свалку.

- «Суперцентр города»! Устроили автовокзал, везде мусор. Сколько раз можно говорить, вроде кадровые изменения проходят постоянно, еще надо? Еще поменяю, кто не слышал, - пригрозил Ульфат Мустафин чиновникам.

Также сити-менеджер башкирской столицы припомнил коммунальщикам нечищеные дороги на набережной.

- Вам была поставлена задача произвести очистку, я туда заехал, а вас там недели две-три не было никого. Долго исправляетесь, все тает, главы администрации, ваши заместители круглыми сутками должны бегать и убираться, а не прохлаждаться в кабинетах, - заявил мэр Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU