2020-03-03T08:24:52+03:00
Общество

Мэр Уфы пригрозил чиновникам увольнением из-за свалки в центре города

Ульфат Мустафин жестко отчитал коммунальщиков на оперативном совещании
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Динар ЗайнуллинФото: Динар Зайнуллин
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 марта, во время очередного оперативного совещания в уфимской мэрии Ульфат Мустафин пригрозил чиновникам увольнениями из-за неубранного мусора в центре города. Накануне в социальных сетях появилось фото с Центрального рынка, где таксисты устроили стихийную свалку.

Градоначальник остался недоволен тем, что стихийная парковка таксистов около супермаркета «Перекресток» превратилась в настоящую свалку.

- «Суперцентр города»! Устроили автовокзал, везде мусор. Сколько раз можно говорить, вроде кадровые изменения проходят постоянно, еще надо? Еще поменяю, кто не слышал, - пригрозил Ульфат Мустафин чиновникам.

Также сити-менеджер башкирской столицы припомнил коммунальщикам нечищеные дороги на набережной.

- Вам была поставлена задача произвести очистку, я туда заехал, а вас там недели две-три не было никого. Долго исправляетесь, все тает, главы администрации, ваши заместители круглыми сутками должны бегать и убираться, а не прохлаждаться в кабинетах, - заявил мэр Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимскую улицу затопило рекой фекалий
Звезду башкирской эстрады Фидана Гафарова экстренно доставили в больницу
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра — 1000
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
В Башкирии индустриальные парки на десять лет освободили от налога на имущество
В Башкирии на посевные работы потратят более 13,5 млрд рублей
Мэр Уфы пригрозил чиновникам увольнением из-за свалки в центре города
Стало известно, на каких улицах Уфы запретят парковку
В Башкирии прохожий помог спасти провалившегося в колодец мужчину
Два человека пострадали в тройном ДТП в Уфе
В Башкирии станции скорой помощи оштрафовали на 3,7 млн рублей
В Уфе обрушились перекрытия в строящемся здании
Радик Юльякшин откровенно рассказал о будущей жене
Жителя Башкирии, убившего блогершу и спрятавшего тело в чемодан, осудили в Москве
В Уфе монтажника завалило землей в траншее
Под Уфой 96-летний ветеран получил новую квартиру
На ремонт дворов в Уфе направят 600 млн рублей
Всемирно известная певица отменила долгожданный концерт в Уфе
Отец-одиночка из Башкирии попал на «Прямой эфир» Андрея Малахова