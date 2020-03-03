2020-03-03T07:02:41+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в тройном ДТП в Уфе

Инцидент произошел на улице Тимашевской
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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В понедельник, 2 марта, в столице Башкирии произошла авария с участием трех автомобилей. В ГИБДД республики рассказали, что ДТП случилось около полудня на улице Тимашевской.

По одной из версий, 30-летний житель Уфы на "Меркури Маринер" задел попутный ВАЗ-2115, отчего тот развернуло на встречную полосу прямо под "Ладу Нива".

В результате дорожного инцидента пострадали двое: 33-летний водитель "Нивы" и его 68-летняя спутница. Оба обратились за медицинской помощью.

Всего за сутки на дорогах республики зарегистрировали 8 аварий, в которых 9 человек получили травмы.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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