В Башкирии станции скорой помощи оштрафовали на 3,7 млн рублей

3 Март 2020 2020-03-03T06:40:41+03:00

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3,7 миллиона рублей штрафов наложила Гострудинспекция Башкирии после проверок станций скорой помощи. Большинство выявленных нарушений трудового законодательства касались неоплачиваемой переработки и несоблюдения режима труда и отдыха работников.

В ведомстве рассказали, что из-за нехватки кадров фельдшеры почти везде вынуждены отрабатывать свою и чужую смены, но за сверхурочные им часто не платят.

- В отделении скорой помощи Бакалинской ЦРБ зафиксированы факты того, что работники отработали сверхурочно за два месяца более 150-160 часов (при норме не более 120 в год). При этом им не произведена оплата за сверхурочную работу согласно ст. 152 ТК РФ, а именно: за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие – в двойном, - пояснили в Гострудинспекции региона.

Кроме того, медработникам зачастую не выдавали необходимые средства защиты. В отделении скорой помощи Месягутовской ЦРБ, к примеру, у фельдшеров не было хлопчатобумажных костюмов, резиновых перчаток и респираторов, а у водителей – защитных костюмов и сигнальных жилетов.

ИСТОЧНИК KP.RU