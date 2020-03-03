В Башкирии прохожий помог спасти провалившегося в колодец мужчину

3 Март 2020 2020-03-03T07:25:54+03:00

Он услышал стоны из-под земли и стал искать, откуда они раздаются

Изменить размер текста: A A

Днем 1 марта житель Белорецка шел по улице Горького и услышал странные звуки. Поблизости кто-то стонал от боли. Мужчина принялся искать, откуда идет шум, и наткнулся на открытый колодец теплосети. На дне в самом низу лежал человек и, очевидно, мучился от боли.

Прохожий спешно позвонил в экстренные службы. На место прибыли спасатели из госкомитета Башкирии по ЧС. Они спустились в колодец, с помощью альпинистского снаряжения подняли пострадавшего на поверхность и доставили его до кареты скорой помощи, где уже поджидали медработники.

- Пострадавшим оказался мужчина 1968 года рождения, - пояснили в пресс-службе регионального госкомитета по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU