2020-03-03T07:25:54+03:00
Общество

В Башкирии прохожий помог спасти провалившегося в колодец мужчину

Он услышал стоны из-под земли и стал искать, откуда они раздаются
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Госкомитет РБ по ЧСФото: Госкомитет РБ по ЧС
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Днем 1 марта житель Белорецка шел по улице Горького и услышал странные звуки. Поблизости кто-то стонал от боли. Мужчина принялся искать, откуда идет шум, и наткнулся на открытый колодец теплосети. На дне в самом низу лежал человек и, очевидно, мучился от боли.

Прохожий спешно позвонил в экстренные службы. На место прибыли спасатели из госкомитета Башкирии по ЧС. Они спустились в колодец, с помощью альпинистского снаряжения подняли пострадавшего на поверхность и доставили его до кареты скорой помощи, где уже поджидали медработники.

- Пострадавшим оказался мужчина 1968 года рождения, - пояснили в пресс-службе регионального госкомитета по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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