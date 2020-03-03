В Уфе обрушились перекрытия в строящемся здании
Вечером 2 марта очевидцы сообщили, что в строящемся здании напротив дома №63 по улице Тухвата Янаби обрушились перекрытия верхнего этажа. По информации Управления гражданской защиты города, инцидент случился около половины одиннадцатого вечера.
В Инорс немедленно выехали экстренные службы. На месте спасатели обнаружили, что рухнули фермы перекрытий на площади около 600 "квадратов". Судя по всему, в здании на момент обрушения никого не было, так что пострадавших нет.
Опасный участок оградили. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства ЧП.
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
ИСТОЧНИК KP.RU