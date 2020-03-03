В Уфе обрушились перекрытия в строящемся здании

3 Март 2020 2020-03-03T06:13:10+03:00

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Вечером 2 марта очевидцы сообщили, что в строящемся здании напротив дома №63 по улице Тухвата Янаби обрушились перекрытия верхнего этажа. По информации Управления гражданской защиты города, инцидент случился около половины одиннадцатого вечера.

В Инорс немедленно выехали экстренные службы. На месте спасатели обнаружили, что рухнули фермы перекрытий на площади около 600 "квадратов". Судя по всему, в здании на момент обрушения никого не было, так что пострадавших нет.

Опасный участок оградили. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства ЧП.

Фото: Управление гражданской защиты Уфы

ИСТОЧНИК KP.RU