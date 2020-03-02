2020-03-02T21:12:27+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии, убившего блогершу и спрятавшего тело в чемодан, осудили в Москве

Еще во время следствия мужчина не стал отрицать свою вину
Павел КРАЙНОВ
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Максим Гареев долгие годы проведет за решеткойМаксим Гареев долгие годы проведет за решеткой
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Накануне Московский городской суд поставил точку в истории с жестокой расправой над 25-летней блогершей и моделью Екатериной Караглановой. Все улики в этом громком деле указывали на ее знакомого – 33-летнего уроженца Башкирии Максима Гареева. Как сообщает ТАСС, его признали виновным и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как ранее писала «Комсомолка», преступление произошло летом прошлого года. 27 июля в престижном районе Москвы было обнаружено тело известной блогерши. Стражи порядка нашли ее лежащей в центре комнаты поверх большого чемодана. Известно, что она скончалась от потери крови – изверг нанес ей пять ударов ножом в шею и грудь.

Екатерине Караглановой было всего 25 лет

Екатерине Караглановой было всего 25 лет

Вскоре появился и подозреваемый в жестокой расправе. Максим Гареев был знаком с Екатериной чуть больше года. В роковой вечер он пришел к ней «на свидание», но все закончилось печально. Как потом рассказал сам Максим, девушка «оскорбила его сексуальное достоинство», принялась оскорблять и «принижать финансовые возможности». В ответ он схватил нож.

Вскоре после задержания мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что пытался избавиться от тела и пытался положить убитую в большой чемодан. Потерпев неудачу, Максим украл несколько вещей и ушел. Взяли его на следующий день, когда он снова пришел в квартиру, чтобы «замести следы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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