Радик Юльякшин откровенно рассказал о будущей жене

2 Март 2020 2020-03-02T21:31:07+03:00

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На днях заслуженный артист Башкирии Радик Юльякшин, известный под сценическим псевдонимом Элвин Грей, встретился с поклонниками и фанатами в Москве. В преддверии масштабного концертного тура по России певец башкиро-татарской национальной эстрады разоткровенничался и ответил на многие каверзные вопросы. Например, 30-летний «башкирский Джастин Бибер» рассказал, когда планирует жениться.

- Если вы хотите спросить, почему я не женат, то отвечу: все осознанно. На самом деле, варианты были и возможность была, в 24 года, например. Но я всегда думал – а что потом? Буду жить на съемной квартире? Нужно и семью содержать, и самому развиваться. Так что я хотел, чтобы к этому моменту у меня уже все было: квартира, дом, машина, фундаментальная работа. Тогда я уже буду готов создавать семью, - поделился своим видением брака Радик.

Также Элвин Грей рассказал, какую девушку он хотел бы взять в жены и имеет ли для него значение национальная принадлежность будущей избранницы.

- Какую бы я хотел жену? Хорошую, понимающую, а национальный вопрос для меня не стоит, - отметил заслуженный артист Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU