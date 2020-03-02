Под Уфой 96-летний ветеран получил новую квартиру
Накануне 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Сергей Петрович Оловянников справил новоселье. Уроженец деревни Миловка Уфимского района Башкирии всю жизнь прожил в частном доме, но с годами здоровье ветерана стало ухудшаться. Он обратился к местным властям за помощью и уже через месяц ему подарили квартиру.
В новую благоустроенную квартиру со всеми удобствами Сергей Петрович въехал буквально сегодня. Как рассказали в администрации Уфимского района, для ветерана постарались создать уютную и комфортную обстановку – здесь есть и бытовая техника и мебель и даже посуда.
Как отметили в пресс-службе администрации Уфимского района, жилье для ветерана Великой Отечественной приобрели за «внебюджетные средства». Часть собранных для Сергея Петровича денег осталась, на них сделают ремонт в домах еще двух ветеранов, проживающих в районе.
ИСТОЧНИК KP.RU