Всемирно известная певица отменила долгожданный концерт в Уфе

2 Март 2020 2020-03-02T18:03:08+03:00

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Уфимский концерт всемирно известной певицы и актрисы Наталии Орейро, намеченный на 8 апреля, не состоится. Об этом накануне сообщили организаторы. В социальных сетях они обратились к поклонникам певицы и заявили, что концертный тур Наталии и ее команды по российским городам под названием «20 лет вместе» отменяется.

- В связи с проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталии Орейро и её команде, концерты тура Наталии Орейро «20 лет вместе», запланированные в России на март-апрель 2020 года, не состоятся. В ближайшее время мы сообщим о новых датах. Мы собираемся провести концерты в тех же городах осенью 2020 года (ноябрь/декабрь 2020), - заявили организаторы тура.

Как отметили в компании «Гамаюн», которая занималась концертами Орейро в России, более подробная информация появится чуть позже. Организаторы также подчеркнули, что купленные ранее билеты будут действительны на перенесенный концерт в конце года. Для желающих сдать билеты также появилась информация.

- В случае необходимости возврат билетов можно осуществить с 15 марта по 15 июня 2020 года за полную стоимость у того билетного оператора, у которого вы покупали билеты, - пояснили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU