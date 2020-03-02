2020-03-02T18:52:43+03:00
Общество

На ремонт дворов в Уфе направят 600 млн рублей

Благоустроить планируется 35 дворов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Работы должны завершиться к 1 сентябряРаботы должны завершиться к 1 сентябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В этом году на ремонт дворов в Уфе направят 600 млн рублей. Привести в порядок планируется 35 дворовых территорий, сообщает РБК Уфа со ссылкой на мэрию города.

Подрядчиков будут отбирать на торгах 13 марта. Выбранным организациям предстоит управиться с ремонтом дворов до 1 сентября. К осени они должны будут оборудовать возле домов места для парковки, привести в порядок тротуары и газоны, облагородить спортивные и контейнерные площадки, а также установить фонари, камеры видеонаблюдения и украсить дворы малыми архитектурными формами.

Напомним, что программа «Башкирские дворики» финансируется из бюджета республики (94%) и муниципалитетов (5%), а также за счет собственников многоквартирных домов (1%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Радик Юльякшин откровенно рассказал о будущей жене
Жителя Башкирии, убившего блогершу и спрятавшего тело в чемодан, осудили в Москве
В Уфе монтажника завалило землей в траншее
Под Уфой 96-летний ветеран получил новую квартиру
На ремонт дворов в Уфе направят 600 млн рублей
Всемирно известная певица отменила долгожданный концерт в Уфе
Отец-одиночка из Башкирии попал на «Прямой эфир» Андрея Малахова
В Уфе сотрудники ГИБДД будут ловить пешеходов-нарушителей
Спасенный из пожара житель Башкирии скончался по дороге в больницу
Члены жюри не сдержали слез: певец из Башкирии вышел в финал федерального шоу
В Башкирии наказали учительницу, кричавшую и оскорблявшую своих учеников
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота»
Телемарафон «Вся Уфа» во имя женщин!»
Уфимский таксист признался в том, что надругался над молодой девушкой
«Не надо в бирюльки играть»: Радий Хабиров потребовал взяться за тех, кто не оплачивает вывоз мусора
В Уфе скоропостижно скончался известный скульптор
«Не потому что везде воруют»: Радий Хабиров назвал главную причину ям на дорогах Башкирии
Депутат Горсовета Уфы приняла ислам в Грозном
Для строительства Восточного выезда из Уфы изымают 55 садовых участков
В Башкирии в запертой квартире обнаружили два разлагающихся тела
Крупный пожар на ферме в Башкирии: огонь охватил 1800 «квадратов»
Радий Хабиров предложил жителям Башкирии организованно убирать кладбища
В Башкирии новорожденных котят затолкали в пакет с мусором и бросили умирать на морозе
«Пару машин чуть не нырнуло туда»: в центре Уфы в асфальте образовался провал
В Башкирии три человека оказались в больнице после аварии на трассе
В Уфе разгуливала необычная ворона-альбинос
В Башкирии появилось большое количество безработных людей