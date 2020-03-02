2 Март 2020 2020-03-02T18:52:43+03:00

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В этом году на ремонт дворов в Уфе направят 600 млн рублей. Привести в порядок планируется 35 дворовых территорий, сообщает РБК Уфа со ссылкой на мэрию города.

Подрядчиков будут отбирать на торгах 13 марта. Выбранным организациям предстоит управиться с ремонтом дворов до 1 сентября. К осени они должны будут оборудовать возле домов места для парковки, привести в порядок тротуары и газоны, облагородить спортивные и контейнерные площадки, а также установить фонари, камеры видеонаблюдения и украсить дворы малыми архитектурными формами.

Напомним, что программа «Башкирские дворики» финансируется из бюджета республики (94%) и муниципалитетов (5%), а также за счет собственников многоквартирных домов (1%).

ИСТОЧНИК KP.RU