В Уфе монтажника завалило землей в траншее

2 Март 2020 2020-03-02T20:04:29+03:00

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Начальник участка Строительного управления № 21 в Уфе предстанет перед судом за нарушение требований охраны труда, из-за чего серьезно пострадал рабочий.

Инцидент случился в прошлом марте в микрорайоне "Цветы Башкирии". Во время монтажа трубопровода на рабочего, стоявшего в траншее, рухнул ком земли. Его прижало к стене. Чудом мужчина выжил, но получил тяжелые травмы.

В Следкоме по Башкирии рассказали, что начальник участка должен был осмотреть откос траншеи и укрепить его заранее. Сама траншея была вырыта в зимнее время, а весной земля подтаяла, из-за чего грунт и обвалился.

Обвиняемый свою вину признал, и дело передали в суд.

Кроме того, следователь внес в адрес директора строительной фирмы "представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенному преступлению", дабы подобное больше не повторилось, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU