В Уфе сотрудники ГИБДД будут ловить пешеходов-нарушителей
В Уфе с сегодняшнего дня, 2 марта, стартует профилактическая акция «Пешеход». Сотрудники столичной ГИБДД будут отлавливать на улицах пешеходов, нарушающих правила, - тех, кто перебегает дорогу "на красный" или переходит улицу в неположенном месте.
Водителям тоже нужно быть внимательнее, так как автоинспекторы будут штрафовать тех, кто не уступает пешеходам дорогу.
Рейды будут проходить до 12 марта. Как пояснили в ОГИБДД по Уфе, их цель - профилактика и предупреждение ДТП с участием пешеходов и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU