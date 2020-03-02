В Уфе сотрудники ГИБДД будут ловить пешеходов-нарушителей

2 Март 2020 2020-03-02T15:54:23+03:00

Но и водителям, которые не будут уступать им, грозят штрафы

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В Уфе с сегодняшнего дня, 2 марта, стартует профилактическая акция «Пешеход». Сотрудники столичной ГИБДД будут отлавливать на улицах пешеходов, нарушающих правила, - тех, кто перебегает дорогу "на красный" или переходит улицу в неположенном месте.

Водителям тоже нужно быть внимательнее, так как автоинспекторы будут штрафовать тех, кто не уступает пешеходам дорогу.

Рейды будут проходить до 12 марта. Как пояснили в ОГИБДД по Уфе, их цель - профилактика и предупреждение ДТП с участием пешеходов и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU