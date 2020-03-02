Уфимский таксист признался в том, что надругался над молодой девушкой
Случай произошел еще 16 февраля
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Уфимский таксист признался в том, что надругался над девушкой прямо в ее квартире.
Напомним, что жуткая история произошла в конце февраля. 29-летняя жительница Советского района призналась, что стала жертвой насильника-таксиста прямо в собственной квартире. Оставалось непонятно, как злодей смог пробраться в ее жилье. Вскоре мужчину задержали.
Сегодня стало известно, что насильник, зарабатывающий частным извозом, во всем признался. По факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера стражи порядка возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU