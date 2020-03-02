Уфимский таксист признался в том, что надругался над молодой девушкой

2 Март 2020 2020-03-02T13:03:00+03:00

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Уфимский таксист признался в том, что надругался над девушкой прямо в ее квартире.

Напомним, что жуткая история произошла в конце февраля. 29-летняя жительница Советского района призналась, что стала жертвой насильника-таксиста прямо в собственной квартире. Оставалось непонятно, как злодей смог пробраться в ее жилье. Вскоре мужчину задержали.

Сегодня стало известно, что насильник, зарабатывающий частным извозом, во всем признался. По факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU