2020-03-02T15:05:33+03:00
Происшествия

Спасенный из пожара житель Башкирии скончался по дороге в больницу

Трагедия случилась в Белорецке
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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В многоквартирном доме по улице Кирова в Белорецке сегодня, 2 марта, вспыхнул пожар. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на площади в 10 "квадратов". Прибывшим пожарным пришлось вывести из опасной зоны шестерых человек, в том числе ребенка.

В МЧС по Башкирии рассказали, что в результате ЧП пострадал 67-летний мужчина. Его передали врачам "скорой", но по дороге в больницу пенсионер скончался.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России, - пояснили в ведомстве.

Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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