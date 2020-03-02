Спасенный из пожара житель Башкирии скончался по дороге в больницу
В многоквартирном доме по улице Кирова в Белорецке сегодня, 2 марта, вспыхнул пожар. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на площади в 10 "квадратов". Прибывшим пожарным пришлось вывести из опасной зоны шестерых человек, в том числе ребенка.
В МЧС по Башкирии рассказали, что в результате ЧП пострадал 67-летний мужчина. Его передали врачам "скорой", но по дороге в больницу пенсионер скончался.
- Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России, - пояснили в ведомстве.
Фото: МЧС по Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU