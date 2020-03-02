Отец-одиночка из Башкирии попал на «Прямой эфир» Андрея Малахова

2 Март 2020 2020-03-02T17:04:53+03:00

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Александр Афанасьев из Нефтекамска принял участие в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир». Общественника пригласили в студию в качестве эксперта. Отец двоих детей прославился на всю страну, когда добился получения материнского капитала. До этого его выдавали лишь женщинам - вдовец из Башкирии стал первым среди мужчин.

Судя по всему, речь в передаче тоже шла о материнском капитале, а точнее о тех ситуациях, когда люди пытаются его обналичить с помощью мошенников.

Выпуск должен выйти в эфир на этой неделе, однако фотографии из студии Александр уже выложил в соцсетях. Среди снимков и памятный кадр с ведущим ток-шоу, а также фото из закулисья.

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU