2020-03-02T12:33:04+03:00
Общество

«Не надо в бирюльки играть»: Радий Хабиров потребовал взяться за тех, кто не оплачивает вывоз мусора

Если в прошлом году власти мирились с этой ситуацией, то теперь намерены "закрутить гайки"
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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По словам Хабирова, в основном за вывоз ТКО не платят вовсе не пенсионеры, а люди обеспеченныеПо словам Хабирова, в основном за вывоз ТКО не платят вовсе не пенсионеры, а люди обеспеченные
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Глава Башкирии заявил, что не намерен долее мириться с теми, кто игнорирует счета за вывоз ТКО. Об этом он заявил сегодня, 2 марта, на оперативке в правительстве региона.

"Я в прошлом году мирился с тем, что наши жители не платили за вывоз мусора, потому что считал, что это, в некотором смысле, с моей стороны будет безнравственно, потому что мы плохо вывозили. В этом году мы эту работу улучшили и начали вывозить лучше. Поэтому давайте платить", - заявил Хабиров.

Он поручил подчиненным взяться за должников. Хабиров подчеркнул, что в их числе обычно довольно обеспеченные люди, в то время как пенсионеры умудряются платить "копейка в копейку".

"Большое количество людей, у которых пятиэтажные хоромы стоят, не платят. Это что такое? Начинайте работу, не надо в бирюльки играть. Мусор у них вывозят, генерят они будь здоров мусора", - возмутился руководитель региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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