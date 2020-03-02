В Уфе скоропостижно скончался известный скульптор

2 Март 2020 2020-03-02T11:46:38+03:00

Ему было 59 лет

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В Уфе на 60-м году жизни скоропостижно скончался знаменитый скульптор, член Союза художников России и старший преподаватель кафедры архитектуры УГНТУ Радик Хусаинов.

- Культурный социум Башкирии понёс тяжелую утрату: скоропостижно скончался яркий и талантливый скульптор Радик Хусаинов. Его открытая дружелюбная улыбка, отзывчивый характер, прекрасные работы, такие как «Батыр на сабантуе», «Шурале» и множество других, вносили мир и радость в наши сердца, - гласит сообщение на сайте проекта "Любимые художники Башкирии".

Он родился в 1960 году в Кемерово, потом перебрался в Уфу. В 1983 году окончил художественно-графический факультет тогда еще Башкирского государственного педагогического института. С 1980 года стал участвовать в республиканских, региональных, межрегиональных и всероссийских выставках.

Его творения установлены во многих городах страны, работы скульптора есть и в коллекции музея имени М.В. Нестерова в Уфе. Совместно с Рустемом Хасановым они создали памятник, посвященный войне 1812 года, в Стерлитамакском районе и памятник учительнице в Стерлитамаке.

Прощание с Радиком Хусаиновым пройдет 3 марта с 10:00 до 12:00 часов в Уфимской художественной галерее, сообщает "Башинформ".

ИСТОЧНИК KP.RU