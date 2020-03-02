«Не потому что везде воруют»: Радий Хабиров назвал главную причину ям на дорогах Башкирии

2 Март 2020 2020-03-02T11:04:34+03:00

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На оперативке в правительстве Башкирии сегодня, 2 марта, был вновь поднят вопрос разбитых дорог. Глава республики Радий Хабиров озвучил свою версию того, почему полотно в регионе так быстро приходит в негодность.

«У нас была очень сложная зима, и об этом надо говорить. Амплитуда перепадов температуры привела к тому, что произошли существенные, серьезные нарушения дорожного покрытия. То есть мы это должны признать и людям говорить, что это не потому что везде воруют и так далее, хотя факты некачественной работы мы тоже признаем», - заявил Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что погода пока не позволяет заняться ремонтом, но «кричащие точки надо выяснять и ликвидировать». Кроме того, он поручил гострансу региона цифровизировать ямы. Хабиров подчеркнул, что для ведомства это будет вторая попытка, хотя в прочитанных им военных мемуарах «расстреливали после первой».

Главам муниципалитетов предстоит сформировать бригады профессионалов-дорожников, которые за месяц объедут территории, зафиксируют и опишут ямы.

«Я качество вашей работы буду таким образом: кто меньше всего сделает, тот, значит, лентяй, безответственный человек, а тот, кто больше всего ям оцифрует, - молодец. Не надо бояться, что у вас на территории большое количество ям, потому что это покажет ваш серьезный подход», — заявил Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU