Депутат Горсовета Уфы приняла ислам в Грозном

2 Март 2020 2020-03-02T10:11:33+03:00

Об этом Юлия Романчева рассказала на своей страничке в "Инстаграм"

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Депутат уфимского Горсовета Юлия Романчева отправилась в столицу Чеченской Республики, чтобы принять ислам. Церемонию проводили в стенах Духовного управления мусульман ЧР в присутствии Муфтия Салах-Хаджи Межиева. В новой вере Юлия взяла себе имя Амалия.

Фото с церемонии Юлия выложила на своей странице в Инстаграме, сопроводив его подписью «Альхамдулиллах!!! Амалия. Сегодня у меня особенный день».

Депутат из Уфы выразила муфтию благодарность за помощь в становлении на истинный путь и за оказанное внимание.

«Юлия Николаевна не понаслышке знает о красоте религии Ислам, чистоте религии. Юлия Николаевна частая гостья Чеченской Республики, ее здесь любят и уважают за благие дела», - цитирует пресс-службу ДУМ ЧР издание «Чечня Сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU