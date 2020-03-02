Крупный пожар на ферме в Башкирии: огонь охватил 1800 «квадратов»

2 Март 2020 2020-03-02T08:46:53+03:00

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Под утро 2 марта в селе Нижнесикиязово Балтачевского района разгорелся крупный пожар на ферме. Огонь охватил здание коровника. Около пяти утра на место вызвали пожарных и другие экстренные службы.

К моменту прибытия первого подразделения полыхало уже 1800 «квадратов» кровли. К счастью, скотину успели вывести до того, как огонь распространился. Всего было спасено 250 голов крупного рогатого скота. При этом никто из людей не пострадал.

- К тушению пожара от МЧС России привлечено 12 человек и шесть единиц техники. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по республике Башкортостан, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU