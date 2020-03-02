2020-03-02T14:22:42+03:00
Общество

Члены жюри не сдержали слез: певец из Башкирии вышел в финал вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»

Молодой человек произвел впечатление на 88 судей из ста
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Проникновенное исполнение Эрика тронуло почти всех членов жюриПроникновенное исполнение Эрика тронуло почти всех членов жюри
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20-летний житель Стерлитамака Эрик Ахметов покорила жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Для своего выступления юноша выбрал песню Олега Газманова «Мама». Он посвятил ее своей маме, которую потерял годом ранее. Эта ситуация и трогательное исполнение композиции тронули судей, многие утирали слезы на протяжении всего выступления Эрика.

По правилам шоу каждого певца оценивает жюри из ста человек - актеров, композиторов, музыкальных блогеров. Если песня им понравилась, они встают и начинают подпевать. Житель Стерлитамака увлек своим пением 88 судей, что позволило ему выйти в раунд дуэлей.

- В вас столько любви вложено, вы этой любовью поделились с нами и показали, насколько сын может любить свою маму. Такое проникновенное исполнение. Вы вложили это страдание, эту любовь нам в сердца, - прокомментировала выступление Эрика фолк-исполнительница Олеся Евстигнеева.

На дуэли Эрик исполнил песню «Беги по небу» и набрал уже 92 голоса, победив свою оппонентку. Таким образом, молодой человек попал в финал конкурса.

Напомним, что Эрик не единственный участник шоу из Башкирии, прошедший в заключительный этап проекта. Ранее фантастический результат в 99 баллов показала 27-летняя Азалия Гайнетдинова из Салавата с песней «Despacito».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Члены жюри не сдержали слез: певец из Башкирии вышел в финал вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»
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