2020-03-02T08:25:14+03:00
Общество

Радий Хабиров предложил жителям Башкирии организованно убирать кладбища

Решение приняли совместно с представителями основных религиозных конфессий
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 2 марта, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава Башкирии предложил ввести в регионе единый день почитания и поминовения усопших. Накануне он обсуждал этот вопрос с представителями основных религиозных конфессий, представленных в республике.

После совещания с духовными лидерами региона, Хабиров предложил ввести в Башкирии единый для всех верующих день посещения кладбищ. Своим указом он установил День поминовения и почитания 2 мая.

- Почему именно 2 мая? Тут целый ряд аргументов. Во-первых, это выходной. В этот день горожане, как правило, едут домой, на малую родину, в наши села. Как раз есть возможность на кладбище сходить, - заявил Хабиров.

Глава Башкирии также отметил, что в этот день районные администрации и гостранс республики должны будут ввести дополнительные маршруты до кладбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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