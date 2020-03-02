Радий Хабиров предложил жителям Башкирии организованно убирать кладбища
Сегодня, 2 марта, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава Башкирии предложил ввести в регионе единый день почитания и поминовения усопших. Накануне он обсуждал этот вопрос с представителями основных религиозных конфессий, представленных в республике.
После совещания с духовными лидерами региона, Хабиров предложил ввести в Башкирии единый для всех верующих день посещения кладбищ. Своим указом он установил День поминовения и почитания 2 мая.
- Почему именно 2 мая? Тут целый ряд аргументов. Во-первых, это выходной. В этот день горожане, как правило, едут домой, на малую родину, в наши села. Как раз есть возможность на кладбище сходить, - заявил Хабиров.
Глава Башкирии также отметил, что в этот день районные администрации и гостранс республики должны будут ввести дополнительные маршруты до кладбищ.
ИСТОЧНИК KP.RU