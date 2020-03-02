Для строительства Восточного выезда из Уфы изымают 55 садовых участков

2 Март 2020 2020-03-02T09:28:28+03:00

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Управление земельных и имущественных отношений Уфы опубликовало на своем сайте список участков, которые будут изъяты в связи со строительством Восточного выезда из города. Всего в перечень входит 55 садовых участок, расположенных в Кировском районе Уфы. 49 из них относятся к СНТ "Ягодка" и шесть - к "Чиполлино". На сайте также указаны их кадастровые номера.

Граждане и юрлица могут подать заявления об учете их прав на землю и объекты недвижимости в течении 60 дней со дня публикации списка. Бумаги принимаются по адресу: Уфа, ул. Цурюпы, 13, каб. 314 - (347) 218-01-53.

Восточный выезд, напомним, вновь начали строить в январе. По планам он должен состоять из четырехполосного тоннеля, моста через реку Уфу и десятикилометровой дороги с двумя развязками. Стоимость проекта оценивается в 40 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU