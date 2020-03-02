2020-03-02T07:42:03+03:00
Общество

«Пару машин чуть не нырнуло туда»: в центре Уфы в асфальте образовался провал

Опасное место сразу же огородили коммунальщики
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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В Уфе, в микрорайоне Молодежном треснул асфальт: очевидцы рассказали, что утром 1 марта грейдер расчищал обочину от снега возле дома №17 по бульвару им. Хадии Давлетшиной, как неожиданно в дорожном покрытии образовался большой провал.

- Провал метра полтора в диаметре и глубиной не менее метра, и еще расширяется. Видно, как вода размывает песок под асфальтом. Пару машин чуть не нырнуло туда, - рассказал местный житель в социальных сетях.

Опасное место сразу же огородили коммунальщики, чтобы заделать образовавшуюся яму. В районной администрации инцидент с провалом никак не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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