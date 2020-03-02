В Башкирии три человека оказались в больнице после аварии на трассе

2 Март 2020 2020-03-02T07:26:48+03:00

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Вчера днем, 1 марта, в Нуримановском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. На 52-м километре автодороги Уфа - Иглино – Красная горка – Павловка столкнулись попутные ВАЗ-2114 под управлением 22-летнего местного жителя, который решил развернуться, не поглядев по сторонам, и ВАЗ-2110. В итоге две пассажирки «четырнадцатой» 35 и 24 лет с различными травмами оказались на больничной койке, также медицинская помощь понадобилась 39-летнему пассажиру «десятки».

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 3 автомобильные аварии, в которых 5 человек получили травмы, - прокомментировали в республиканской Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU