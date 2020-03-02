В Уфе разгуливала необычная ворона-альбинос

2 Март 2020 2020-03-02T07:46:21+03:00

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Жители Инорса засняли на камеру необычную белую ворону (звучит, как оксюморон, но так и есть – Ред.), разгуливавшую по сугробам в поисках чего-нибудь съестного. Птица совершенно не боится прохожих и спокойно дефилирует перед камерой, не пытаясь улететь. Местные жители рассказывают, что уже и раньше встречали здесь необычную гостью, но каждый раз она куда-то улетала. Кто-то даже путал ворону с озерной чайкой и удивлялся – как она вообще очутилась в городе.

А вот орнитологи весьма удивлены: птицы-альбиносы очень редко встречаются в природе, поскольку из-за своей окраски сильно выделяются и становятся легкой наживой для хищников. Кроме того, альбинизм – это генетическая мутация, а значит, в окружающей природе происходят какие-то изменения, которые влияют и на животных.

ИСТОЧНИК KP.RU