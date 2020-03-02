В Башкирии появилось большое количество безработных людей

2 Март 2020 2020-03-02T06:54:46+03:00

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В Башкирии стало больше безработных, к таким неутешительным выводам пришли аналитики Башстата. Как сообщает издание UfacityNews.ru, на 1 февраля в центры занятости населения республики обратились 20,5 тысяч человек (-7,6% к январю), из которых 2,4 тысячи вообще не имели абсолютно никакой работы. Всего в феврале официально встали на учет по безработице 18,3 тысячи горожан, что на пол процента больше, чем в прошедшем месяце. Пособие по безработице в настоящий момент получают 16,1 тысячи жителей Башкирии. Таким образом, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,9 % к общей численности рабочей силы в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU