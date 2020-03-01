2020-03-01T20:59:20+03:00
Общество

Элвин Грей собрал в Москве семитысячный зал и спел дуэтом с Лепсом

Популярный исполнитель башкирской и татарской эстрады представил новую концертную программу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Instagram // Elvin Greyфото: Instagram // Elvin Grey
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В последний день зимы, 29 февраля, популярный исполнитель башкирской и татарской эстрады Элвин Грей выступил в московском Крокус Сити Холл. В забитом под завязку семитысячном зале он представил новую концертную программу и исполнил любимые поклонниками хиты.

Но перед этим в репетиционной студии Радик встретился с другой звездой – Григорием Лепсом, с которым спел дуэтом культовую «Рюмку водки на столе». Запись была опубликована на странице Грея в Instagram. Артисты поочередно исполняли строчки из шлягера, пока Лепс не изменил одну из них с «Пробыл до утра» на «Пропил до утра». Здесь Юльякшин уже не сдержался, стал хлопать и смеяться.

Несколько часов спустя на странице у Элвина появилась общая фотография с Лепсом. Снимок был подписан лаконичным «На хате у Бати».

Лепс и Элвин Грей исполнили песню дуэтом // 1.03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Элвин Грей собрал в Москве семитысячный зал и спел дуэтом с Лепсом
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