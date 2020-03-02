2020-03-02T08:00:29+03:00
Общество

В Башкирии новорожденных котят затолкали в пакет с мусором и бросили умирать на морозе

Малюток на грани жизни и смерти нашла девушка
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: vk.comфото: vk.com
Изменить размер текста:

В городе Стерлитамаке неизвестные засунули четырех новорожденных котят в мусорный пакет и оставили умирать на морозе. Об этом в городских сообществах «ВКонтакте» рассказала горожанка Лиана Майер. Она заметила малюток и взяла на время себе.

– Дня 2-3 от силы им, – написала девушка. – Срочно ищу кормящую кошку или человека с опытом вскармливания. Обеспечу всем необходимым. Через месяц сама пристрою.

По словам Лианы, у нее дома уже попросту нет места – «сидят коты и кошки, подобранные с улицы». Если вы можете помочь выходить котят, обратитесь по номеру 89174447343.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24