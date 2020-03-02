В Башкирии новорожденных котят затолкали в пакет с мусором и бросили умирать на морозе
В городе Стерлитамаке неизвестные засунули четырех новорожденных котят в мусорный пакет и оставили умирать на морозе. Об этом в городских сообществах «ВКонтакте» рассказала горожанка Лиана Майер. Она заметила малюток и взяла на время себе.
– Дня 2-3 от силы им, – написала девушка. – Срочно ищу кормящую кошку или человека с опытом вскармливания. Обеспечу всем необходимым. Через месяц сама пристрою.
По словам Лианы, у нее дома уже попросту нет места – «сидят коты и кошки, подобранные с улицы». Если вы можете помочь выходить котят, обратитесь по номеру 89174447343.
ИСТОЧНИК KP.RU