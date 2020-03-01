В Башкирии свернули поиски 15-летней школьницы
Наталью искали два дня
фото: "Отклик"
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Представители организации «Отклик» заявили о прекращении поисков 15-летней Натальи К., которая пропала два дня назад, 28 февраля.
Напомним, девушка ушла из дома в неизвестном направлении и попросту исчезла. Обеспокоенные родственники обратились к волонтерам, которые сегодня распространили ориентировки в соцсетях и отправились на поиски. К счастью, школьницу удалось найти.
По информации активистов «Отклика», с Натальей все в порядке – она жива и здорова. Где все это время пропадала девушка, не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU