В Башкирии свернули поиски 15-летней школьницы

1 Март 2020 2020-03-01T19:54:21+03:00

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Представители организации «Отклик» заявили о прекращении поисков 15-летней Натальи К., которая пропала два дня назад, 28 февраля.

Напомним, девушка ушла из дома в неизвестном направлении и попросту исчезла. Обеспокоенные родственники обратились к волонтерам, которые сегодня распространили ориентировки в соцсетях и отправились на поиски. К счастью, школьницу удалось найти.

По информации активистов «Отклика», с Натальей все в порядке – она жива и здорова. Где все это время пропадала девушка, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU