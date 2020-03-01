2020-03-01T20:31:36+03:00
Спорт

«Краснодар» победил «Уфу» в рамках РПЛ

Вторым спортивным разочарованием этого вечера для жителей Башкирии стал футбол
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ФК "Уфа"фото: ФК "Уфа"
Изменить размер текста:

«Уфа» на выезде проиграла «Краснодару» в 20 туре РПЛ. Матч закончился со счетом 0-2.

Первый тайм уфимская команда провела довольно неплохо. «Быки» не смогли нанести ни одного удара по воротам соперника, в то время как клуб из башкирской столицы угрожал голкиперу «Краснодара» пять раз. Правда, в створ удалось попасть только однажды.

Во втором тайме хозяева полностью перехватили инициативу. После нескольких замен они смогли забить. На 68-й минуте голом отметился Маркус Берг, а затем на 83-й преимущество удвоил Ари, реализовав пенальти.

По итогам матча уфимская команда уступила сопернику не только по счету, но и по ключевым статистическим показателям: владение (68% на 32%), удары по воротам (12-6), количество (557-224) и точность передач (88%-74%)*.

Напомним, сегодня вечером болельщиков также разочаровал «Салават Юлаев». Хоккейный клуб уступил «Авангарду».

*по данным liveresult.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Элвин Грей собрал в Москве семитысячный зал и спел дуэтом с Лепсом
В Башкирии свернули поиски 15-летней школьницы
«Краснодар» победил «Уфу» в рамках РПЛ
«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ
Уфимец-андрогин не смог сдержать слез на проекте «Холостяк»
Жители Башкирии стали реже брать ипотечные кредиты
Радий Хабиров попросил прощения «у всех, кого вольно и невольно обидел»
«Салават Юлаев» огласил состав на матч с «Авангардом»: Сошников – вне заявки
Какая погода будет в Башкирии в первый понедельник весны
На следующей неделе десятки домов в трех районах Уфы останутся без холодной воды
В Башкирии перевозчики получили 5,5 тысячи бесплатных терминалов для оплаты проезда
По мотивам матча «Уфы» и «Краснодара» в сети появился юмористический ролик с котом и крокодилом
Уфимец до беспамятства избил 21-летнего парня за шум во дворе
В Башкирии без вести пропала 15-летняя школьница
Под Уфой фура насмерть переехала неизвестную женщину
Масленица-2020 в Уфе: куда сходить с ребенком и где поесть блинов
«Страшно увидеть такое вживую»: в башкирском лесу засняли тайный обряд
В Башкирии 12 китайцев прошли карантин из-за подозрений на коронавирус
Стало известно, от каких болезней стали чаще умирать жители Башкирии