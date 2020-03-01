«Краснодар» победил «Уфу» в рамках РПЛ

1 Март 2020 2020-03-01T20:31:36+03:00

Вторым спортивным разочарованием этого вечера для жителей Башкирии стал футбол

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«Уфа» на выезде проиграла «Краснодару» в 20 туре РПЛ. Матч закончился со счетом 0-2.

Первый тайм уфимская команда провела довольно неплохо. «Быки» не смогли нанести ни одного удара по воротам соперника, в то время как клуб из башкирской столицы угрожал голкиперу «Краснодара» пять раз. Правда, в створ удалось попасть только однажды.

Во втором тайме хозяева полностью перехватили инициативу. После нескольких замен они смогли забить. На 68-й минуте голом отметился Маркус Берг, а затем на 83-й преимущество удвоил Ари, реализовав пенальти.

По итогам матча уфимская команда уступила сопернику не только по счету, но и по ключевым статистическим показателям: владение (68% на 32%), удары по воротам (12-6), количество (557-224) и точность передач (88%-74%)*.

Напомним, сегодня вечером болельщиков также разочаровал «Салават Юлаев». Хоккейный клуб уступил «Авангарду».

*по данным liveresult.ru

ИСТОЧНИК KP.RU