2020-03-01T19:12:27+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ

Несмотря на хорошее начало встречи, уфимцы уступили с разгромным счетом
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"
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Уфимский ХК «Салават Юлаев» в гостях уступил «Авангарду» в стартовом матче серии ¼ плей-офф Восточной конференции. Игра закончилась со счетом 5-2.

Первыми голом на 14-й минуте отметились «юлаевцы». Шайбу в пустой угол ворот хозяев переправил Линус Умарк. Спустя буквально пару минут уфимцы остались в меньшинстве, чем воспользовались омичи. Стартовый период закончился с равным счетом – 1-1.

Во втором тайме «ястребы» были куда результативней. Они отправили в ворота СЮ три шайбы, на что гости ответили только одной. Заключительный отрезок встречи оказался безголевым. «Авангард» повел в серии. Следующий матч состоится 3 марта.

«Авангард» (Омск) – «Салават Юлаев» (Уфа)

5:2 (1:1, 4:1, 0:0).

Голы:

0:1 (14:41) – Линус Умарк (Александр Бурмистров, Дмитрий Кугрышев);

1:1 (16:34) – Сергей Шумаков (Коди Франсон, Тэйлор Бек);

2:1 (23:56) – Кирилл Семёнов (Сергей Шумаков);

3:1 (29:01) – Андрей Стась (Павел Дедунов);

3:2 (37:30) – Тему Хартикайнен (Сакари Маннинен, Линус Умарк);

4:2 (38:07) – Кирилл Семёнов (Вячеслав Войнов, Сергей Шумаков);

5:2 (39:28) – Валентин Пьянов (Игорь Бобков, Коди Франсон, бол.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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