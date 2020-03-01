Уфимец-андрогин не смог сдержать слез на проекте «Холостяк»

1 Март 2020 2020-03-01T18:44:27+03:00

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Уфимец-андрогин из Уфы Заки Мусин выбыл из проекта «Холостяк» после первой серии. Во время отсеивания претенденток главный герой шоу 33-летний московский стоматолог Антон Криворотов не вручил заветную розу изменившему свой облик молодому парню.

Первый звоночек, после которого стало ясно, что шансов пройти дальше у уроженца Башкирии немного, прозвучал, когда он впервые встретился с Антоном. Заки подарил ему фигуру маяка, сказав, что «он осветит путь» к его сердцу. Холостяк принял гостя любезно и вежливо, но стоило андрогину скрыться из виду, как тот начал сокрушаться.

– Я кого-то прибью вот этим маяком! – сказал Антон. – Девушка с адамовым яблоком не может быть девушкой!

фото: скриншот программы "Холостяк" на ТНТ

Заки почувствовал, что к нему настроены недружелюбно, и в какой-то момент даже прослезился на глазах у других участниц. Девушки его успокоили, но как только он пошел на приватный разговор с холостяком, начали улюлюкать: «Заки – это точно она?», «Мы называем вещи своими именами?», «У нее есть кадык!», «Что?!», «В нашем коллективе мужчина?» «А как она могла?..»

Тем не менее Антон и во время личной беседы продолжал держаться галантно. Он сразу вскрыл карты и заявил о гетеросексуальной ориентации. Мужчина дал понять, что Заки с ним ничего не светит. Тем не менее ему было «очень приятно», что уфимец пришел на проект и доверился ему.

– Наш диалог превзошел все мои ожидания. Он очень умный и мудрый человек, – прокомментировал беседу Мусин.

Когда завершился отбор претенденток и стало ясно, что Заки дальше не проходит, он подошел к Антону и обнялся с ним напоследок.

фото: скриншот программы "Холостяк" на ТНТ

ИСТОЧНИК KP.RU