Уфимец-андрогин не смог сдержать слез на проекте «Холостяк»
Уфимец-андрогин из Уфы Заки Мусин выбыл из проекта «Холостяк» после первой серии. Во время отсеивания претенденток главный герой шоу 33-летний московский стоматолог Антон Криворотов не вручил заветную розу изменившему свой облик молодому парню.
Первый звоночек, после которого стало ясно, что шансов пройти дальше у уроженца Башкирии немного, прозвучал, когда он впервые встретился с Антоном. Заки подарил ему фигуру маяка, сказав, что «он осветит путь» к его сердцу. Холостяк принял гостя любезно и вежливо, но стоило андрогину скрыться из виду, как тот начал сокрушаться.
– Я кого-то прибью вот этим маяком! – сказал Антон. – Девушка с адамовым яблоком не может быть девушкой!
фото: скриншот программы "Холостяк" на ТНТ
Заки почувствовал, что к нему настроены недружелюбно, и в какой-то момент даже прослезился на глазах у других участниц. Девушки его успокоили, но как только он пошел на приватный разговор с холостяком, начали улюлюкать: «Заки – это точно она?», «Мы называем вещи своими именами?», «У нее есть кадык!», «Что?!», «В нашем коллективе мужчина?» «А как она могла?..»
Тем не менее Антон и во время личной беседы продолжал держаться галантно. Он сразу вскрыл карты и заявил о гетеросексуальной ориентации. Мужчина дал понять, что Заки с ним ничего не светит. Тем не менее ему было «очень приятно», что уфимец пришел на проект и доверился ему.
– Наш диалог превзошел все мои ожидания. Он очень умный и мудрый человек, – прокомментировал беседу Мусин.
Когда завершился отбор претенденток и стало ясно, что Заки дальше не проходит, он подошел к Антону и обнялся с ним напоследок.
фото: скриншот программы "Холостяк" на ТНТ
ИСТОЧНИК KP.RU