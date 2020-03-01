Жители Башкирии стали реже брать ипотечные кредиты

1 Март 2020 2020-03-01T17:46:48+03:00

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Жители Башкирии стали реже брать ипотеку. Об этом свидетельствуют данные, представленные на итоговой коллегии Госкомстроя главой ведомства Маратом Ахмадуллином.

За 2019 год в Башкирии было выдано более 46 тысяч ипотечных кредитов. Их количество по сравнению с предыдущим годом снизилось на 14% (53,5 тысяч кредитов). Разумеется, сократился и объем ипотечного кредитования – на 7% (86,3 млрд рублей в 2019 против 92,2 млрд рублей в 2018).

Ахмадуллин отметил рост среднего уровня ставок. Он составил 9,9% (+0,3% по отношению к прошлогоднему показателю).

ИСТОЧНИК KP.RU