Радий Хабиров попросил прощения «у всех, кого вольно и невольно обидел»
Глава Башкирии последовал православному обычаю
фото: соцсети
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Сегодня, 1 марта, православные отмечают Прощеное воскресенье – день накануне великого поста и последний день Масленицы, в который принято просить прощения грехов, обид и применять все меры к примирению. Глава Башкирии Радий Хабиров не оставил это без внимания и опубликовал запись на своих страницах в социальных сетях.
– Слава богу! Перезимовали. А еще сегодня у православных принято просить прощения. Я не православный, но тоже прошу прощения, кого вольно и невольно обидел… – написал руководитель Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU