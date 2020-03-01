2020-03-01T15:55:57+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» огласил состав на матч с «Авангардом»: Сошников – вне заявки

Уфимский клуб лишился лучшего снайпера как минимум на первую встречу плей-офф
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сошников не сможет сегодня помочь своей командеСошников не сможет сегодня помочь своей командеФото: Рустем АХУНОВ
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ХК «Салават Юлаев» обнародовал состав на матч первого раунда серии плей-офф КХЛ против «Авангарда». Опасения по поводу участия лучшего снайпера текущего сезона Никиты Сошникова подтвердились – он вне заявки. Тем не менее форвард вместе с командой прибыл в Балашиху, где сегодня, 1 марта (в 18:00 по Уфе), а также 3 марта пройдут первые матчи серии.

Состав «Салавата Юлаева» на сегодняшнюю игру следующий:

Метсола (Кареев);

ЛарсенПанин (К), Умарк (А) – Маннинен – Хартикайнен;

Арзамасцев – Коледов, Кугрышев – Бурмистров (А) – Баранов;

Пашнин – Сергеев, ЖарковКадейкинСолодухин;

Мухамадуллин, Гиматов – КартаевХохряков, Башкиров.

Напомним, о том, что участие Сошникова в матчах плей-офф находится под вопросом, стало известно 28 февраля. О повреждении у форварда рассказал спортивный директор уфимского клуба Василий Чижов. Никита пропустил три последние игры, после того как на льду подрался с форвардом «Сочи» Дмитрием Лугиным. В этом сезоне на счету Сошникова 27 шайб и 21 передача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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