2020-03-01T15:07:54+03:00
Общество

Какая погода будет в Башкирии в первый понедельник весны

Местами по республике температура воздуха упадет до -18°
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
В отдельных районах днем воздух прогреется до +7 градусовВ отдельных районах днем воздух прогреется до +7 градусовФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Синоптики Башгидромета поделились прогнозом погоды в республике в первый понедельник весны, 2 марта.

В регионе не ожидается существенных осадков, прогнозируется переменная облачность с прояснениями. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ночью и утром из-за тумана видимость ограничится на 500-1000 метров. Ветер будет западный, юго-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит -3,-8° (местами подморозит до -13, -18°). Днем столбик термометра будет колебаться в район нулевой отметки – между -3° и +2°, в отдельных районах солнце прогреет воздух до +7°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Салават Юлаев» огласил состав на матч с «Авангардом»: Сошников – вне заявки
Какая погода будет в Башкирии в первый понедельник весны
На следующей неделе десятки домов в трех районах Уфы останутся без холодной воды
В Башкирии перевозчики получили 5,5 тысячи бесплатных терминалов для оплаты проезда
По мотивам матча «Уфы» и «Краснодара» в сети появился юмористический ролик с котом и крокодилом
Уфимец до беспамятства избил 21-летнего парня за шум во дворе
В Башкирии без вести пропала 15-летняя школьница
Под Уфой фура насмерть переехала неизвестную женщину
Масленица-2020 в Уфе: куда сходить с ребенком и где поесть блинов
«Страшно увидеть такое вживую»: в башкирском лесу засняли тайный обряд
Башкирский обсерватор принял 14 китайцев с подозрением на коронавирус
Стало известно, от каких болезней стали чаще умирать жители Башкирии