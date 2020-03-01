Какая погода будет в Башкирии в первый понедельник весны
Синоптики Башгидромета поделились прогнозом погоды в республике в первый понедельник весны, 2 марта.
В регионе не ожидается существенных осадков, прогнозируется переменная облачность с прояснениями. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ночью и утром из-за тумана видимость ограничится на 500-1000 метров. Ветер будет западный, юго-западный, умеренный.
Температура воздуха ночью составит -3,-8° (местами подморозит до -13, -18°). Днем столбик термометра будет колебаться в район нулевой отметки – между -3° и +2°, в отдельных районах солнце прогреет воздух до +7°.
ИСТОЧНИК KP.RU