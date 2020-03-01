На следующей неделе десятки домов в трех районах Уфы останутся без холодной воды

1 Март 2020 2020-03-01T14:52:58+03:00

Холодной воды не будет в рабочее время Фото: Мария ЛЕНЦ

Под отключения попадут как квартиры, так и предприятия

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«Уфаводоканал» предупредил жителей башкирской столицы о плановых отключениях холодной воды со 2 по 5 марта включительно. Это связано с ремонтными работами сразу в трех районах города.

Октябрьский район

2 марта, с 11:00 до 21:00: Набережная 7, 9, 9/1, 11, 11/1.

3 марта, с 11:00 до 18:00: Натальи Ковшовой, 3; Юрия Гагарина, 16/1, 18, 22.

4 марта, с 11:00 до 18:00: Макарова, 5, 5/1; Панфилова, 9; Трамвайная, 2а.

Советский район

3 марта, с 10:30 до 17:30: Акназарова, 4, 17а, 20, 21, 24 (в том числе к. 1), 25, 26, 27; Бакалинская, 36, 38, 44/1, 46, 50/1, 52; Красноводская, 3, 10, 12; Менделеева, 145, 145/1, 147; Степана Злобина, 6.

Калининский район

5 марта, с 10:00 до 18:00: Черниковская 50/1, ул. Орджоникидзе 15.

ИСТОЧНИК KP.RU