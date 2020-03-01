В Башкирии перевозчики получили 5,5 тысячи бесплатных терминалов для оплаты проезда

1 Март 2020 2020-03-01T14:02:16+03:00

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Компании, обеспечивающие пассажирские перевозки, бесплатно получили от «Башкирского регистра социальных карт» 5 482 терминала для оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает «РБК—Уфа» со ссылкой на замдиректора БРСК Олега Романова.

Проект по внедрению единой транспортной карты был запущен 1 июля прошлого года. Его реализуют два инвестора – «Сбербанк» и БРСК.

Госперевозчик «Башавтотранс» получил терминалы на сумму в 88,81 тысячи рублей. Для обеспечения связей с устройствами ежемесячно тратится 420 тысяч рублей. Кроме того, деньги уходят на аренду облачных хранилищ – 190 тысяч рублей, покупку фискальных накопителей (595 тысяч). «Как минимум ежемесячно мы будем тратить миллион на текущие затраты», – рассказал Романов.

Он добавил, что технологический оператор берет за фискализацию наличных средств 2%, а за карту «Алга» и безнал – 4,5%. После массового внедрения новой системы оплаты проезда через «Башкирский регистр социальных карт» прошло 1,3 млрд поездок (458 тысяч – ежедневно). Наличный оборот, по данным Романова, за этот срок упал с 60% до 43%.

ИСТОЧНИК KP.RU