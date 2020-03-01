2020-03-01T14:02:16+03:00
Общество

В Башкирии перевозчики получили 5,5 тысячи бесплатных терминалов для оплаты проезда

На обслуживание устройств ежемесячно уходит миллион рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
После внедрения карты "Алга" в Башкирии упал наличный оборотПосле внедрения карты "Алга" в Башкирии упал наличный оборот
Изменить размер текста:

Компании, обеспечивающие пассажирские перевозки, бесплатно получили от «Башкирского регистра социальных карт» 5 482 терминала для оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает «РБК—Уфа» со ссылкой на замдиректора БРСК Олега Романова.

Проект по внедрению единой транспортной карты был запущен 1 июля прошлого года. Его реализуют два инвестора – «Сбербанк» и БРСК.

Госперевозчик «Башавтотранс» получил терминалы на сумму в 88,81 тысячи рублей. Для обеспечения связей с устройствами ежемесячно тратится 420 тысяч рублей. Кроме того, деньги уходят на аренду облачных хранилищ – 190 тысяч рублей, покупку фискальных накопителей (595 тысяч). «Как минимум ежемесячно мы будем тратить миллион на текущие затраты», – рассказал Романов.

Он добавил, что технологический оператор берет за фискализацию наличных средств 2%, а за карту «Алга» и безнал – 4,5%. После массового внедрения новой системы оплаты проезда через «Башкирский регистр социальных карт» прошло 1,3 млрд поездок (458 тысяч – ежедневно). Наличный оборот, по данным Романова, за этот срок упал с 60% до 43%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Салават Юлаев» огласил состав на матч с «Авангардом»: Сошников – вне заявки
Какая погода будет в Башкирии в первый понедельник весны
На следующей неделе десятки домов в трех районах Уфы останутся без холодной воды
В Башкирии перевозчики получили 5,5 тысячи бесплатных терминалов для оплаты проезда
По мотивам матча «Уфы» и «Краснодара» в сети появился юмористический ролик с котом и крокодилом
Уфимец до беспамятства избил 21-летнего парня за шум во дворе
В Башкирии без вести пропала 15-летняя школьница
Под Уфой фура насмерть переехала неизвестную женщину
Масленица-2020 в Уфе: куда сходить с ребенком и где поесть блинов
«Страшно увидеть такое вживую»: в башкирском лесу засняли тайный обряд
Башкирский обсерватор принял 14 китайцев с подозрением на коронавирус
Стало известно, от каких болезней стали чаще умирать жители Башкирии