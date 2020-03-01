По мотивам матча «Уфы» и «Краснодара» в сети появился юмористический ролик с котом и крокодилом

1 Март 2020 2020-03-01T13:10:47+03:00

Команды встретятся в башкирской столице уже сегодня

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Сегодня, 1 марта, состоится матч 20-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Краснодаром». По этом случаю артист и шоумен, выступающий под псевдонимом Алексей Amodeus, опубликовал на своей странице в Instagram юмористический ролик.

На видео отважный кот, выступающий в роли уфимской команды, дает отпор крокодилу, отыгрывающего «Краснодар». Разность в весовой категории связана с тем, что первый клуб в настоящий момент располагается только на восьмом месте, а второй занимает четвертую строчку.

Забавный ролик озвучил сам Алексей, и, судя по его комментариям, команда из башкирской столицы забьет как минимум два мяча в первом тайме.

– Желаю победы ФК «Уфа» в завтрашнем матче. Будьте как этот кот, бесстрашны перед быками [прозвище краснодарского клуба], – написал артист.

Кот ("Уфа") против крокодила ("Краснодар") // 1.03.

ИСТОЧНИК KP.RU