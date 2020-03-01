Уфимец до беспамятства избил 21-летнего парня за шум во дворе

1 Март 2020 2020-03-01T12:33:47+03:00

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Уфимские полицейские задержали мужчину, сильно избившего 21-летнего парня за шум во дворе. Об этом сообщает МВД Башкирии.

Вызов в дежурную часть отдела полиции о госпитализации молодого человека поступил вчера, 29 февраля. Разбираться в случившемся отправилась следственно-оперативная группа. Как им удалось выяснить, все началось из-за того, что во дворе в Сипайлово в позднее время шумела компания людей. Местный житель, которому это надоело, вышел и нанес одному из них множественные телесные повреждения.

– Медики констатировали у мужчины черепно-мозговую травму и множественные гематомы лица, – рассказали в МВД.

Сотрудники угрозыска по горячим следам разыскали подозреваемого. Им оказался 44-летний мужчина. Он признался в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело «по факту умышленного причинения вреда здоровью». Степень побоев еще предстоит определить следователям после медэкспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU