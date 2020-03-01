В Башкирии без вести пропала 15-летняя школьница

1 Март 2020 2020-03-01T11:42:01+03:00

О ее местонахождении ничего неизвестно с 28 февраля

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В башкирском городе Ишимбае волонтеры разыскивают 15-летнюю девушку. По данным поисково-спасательной организации «Отклик», 28 февраля Наталья Котова вышла из дома в неизвестном направлении, и с тех пор не дает о себе знать. Активисты обратились за помощью к местным жителям и опубликовали ориентировку.

Приметы: рост – 163 см, худощавое телосложение, русые длинные волосы, серые глаза. В день исчезновения была одета в вязаную синюю шапку, зеленую куртку с капюшоном белого цвета, белую кофту с рисунком «Бананы», черные лосины и черные ботинки.

Всех, кто видел и знает о местонахождении Натальи Котовой, просят обратиться по одному из телефонов: 89871060601 («Отклик») или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU