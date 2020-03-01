2020-03-01T10:08:14+03:00
Происшествия

Под Уфой фура насмерть переехала неизвестную женщину

Полицейские пытаются установить личность погибшей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Накануне ранним утром в Уфимском районе водитель на фуре переехал неизвестную женщину. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.

Все произошло на 1466 километре трассы М-5. 45-летний шофер из Пензенской области двигался в сторону Челябинска, когда допустил наезд на пешехода. В результате ДТП от полученных травм скончалась неизвестная женщина – на вид ей 35-40 лет. В настоящий момент полиция устанавливает личность погибшей, а также причины ее нахождения на проезжей части.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

За минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло семь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и семеро пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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