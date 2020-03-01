Под Уфой фура насмерть переехала неизвестную женщину
Накануне ранним утром в Уфимском районе водитель на фуре переехал неизвестную женщину. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.
Все произошло на 1466 километре трассы М-5. 45-летний шофер из Пензенской области двигался в сторону Челябинска, когда допустил наезд на пешехода. В результате ДТП от полученных травм скончалась неизвестная женщина – на вид ей 35-40 лет. В настоящий момент полиция устанавливает личность погибшей, а также причины ее нахождения на проезжей части.
фото: ГИБДД РБ
За минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло семь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и семеро пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU